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Погрузчик сбил двух сотрудниц МВД в центре Москвы

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Погрузчик сбил двух сотрудниц МВД в центре Москвы

Москва, 23 октября. Водитель погрузчика сбил двух сотрудниц полиции в центре Москвы. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

ДТП произошло 23 октября в Погорельском переулке, когда две сотрудницы МВД шли по краю проезжей части. 

Вероятно, водителя погрузчика отвлек телефон, и мужчина не заметил пешеходов. Пострадавшим оказали медицинскую помощь. 

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП. Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о крупном ДТП в Петербурге, при котором иномарка врезалась в толпу пешеходов.

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