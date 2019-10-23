Погрузчик сбил двух сотрудниц МВД в центре Москвы

Москва, 23 октября. Водитель погрузчика сбил двух сотрудниц полиции в центре Москвы. Видео с места происшествия оказалось в распоряжении Федерального агентства новостей.

ДТП произошло 23 октября в Погорельском переулке, когда две сотрудницы МВД шли по краю проезжей части.

Вероятно, водителя погрузчика отвлек телефон, и мужчина не заметил пешеходов. Пострадавшим оказали медицинскую помощь.

Правоохранительные органы выясняют обстоятельства ДТП. Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о крупном ДТП в Петербурге, при котором иномарка врезалась в толпу пешеходов.