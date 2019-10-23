Коллекцию дизайнерской деловой одежды показали в метро Москвы

Москва, 23 октября. Ключевой показ моды в рамках Moscow Fashion Week состоялся на станции «Деловой центр» в Москве, сообщили в столичном метрополитене.

Новую коллекцию представили дизайнеры концепт-стора «Секция». Тематику fashion-шоу задала деловая локация.

Все образы линейки выдержаны в концепции урбанизации. Перед началом показа выступил музыкант Андрей Ли, который сыграл электронный сет.

На показе собрались известные москвичи — композитор Кирилл Рихтер, публицист Василий Аккерман и певица Полина Фаворская, пишет РИАМО.

В прошлом году главным трендом была естественность. Показы мод организовали в Гостином дворе. Все представленные на подиуме коллекции после показов адаптируются под потребности покупателей.