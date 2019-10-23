Более половины самозанятых россиян зарегистрированы в Москве

Москва, 23 октября. Около 60 процентов самозанятых граждан РФ зарегистрированы в Москве, сообщил заммэра по экономической политике Владимир Ефимов.

В 2019 году в Москве зарегистрировались 131 тыс. человек, их общий доход превысил 15,8 млрд рублей. По словам главы департамента экономической политики Дениса Тихонова, москвичи занимаются репетиторством, сдают квартиры в аренду, осуществляют пассажирские перевозки.

Налог на профессиональных доход ввели с 1 января 2019 года в нескольких регионах страны, в том числе Москве и Татарстане. Физическое лицо перечисляет 4% от своего дохода, а юридическое — 6%, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее стало известно, что более миллиона человек заняты в микробизнесе в Москве. Это работа в кофейнях, небольших продуктовых магазинах возле дома, киосках.