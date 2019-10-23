Более 100 врачей пополнили штат столичных поликлиник

Москва, 23 октября. Более 100 высококвалифицированных врачей приняли в московские поликлиники, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В 2019 году поликлиники столицы переходят на новый стандарт, что предполагает повышение доступности первичной медицинской помощи. Горожан будут принимать специалисты пяти узких направлений, в том числе гастроэнтерологи, пульмонологи, проктологи, инфекционисты.

В рамках программы также предполагается ремонт медучреждений. До 2023 года необходимо обновить 135 зданий, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве почти пять тысяч женщин прошли обследование молочной железы. Москвичек будут принимать до 3 ноября.