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Более 100 врачей пополнили штат столичных поликлиник

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Более 100 врачей пополнили штат столичных поликлиник

Москва, 23 октября. Более 100 высококвалифицированных врачей приняли в московские поликлиники, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В 2019 году поликлиники столицы переходят на новый стандарт, что предполагает повышение доступности первичной медицинской помощи. Горожан будут принимать специалисты пяти узких направлений, в том числе гастроэнтерологи, пульмонологи, проктологи, инфекционисты.

В рамках программы также предполагается ремонт медучреждений. До 2023 года необходимо обновить 135 зданий, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что в Москве почти пять тысяч женщин прошли обследование молочной железы. Москвичек будут принимать до 3 ноября. 

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