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Почти пять тысяч москвичек прошли обследование груди

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Почти пять тысяч москвичек прошли обследование груди

Москва, 23 октября. Более 4,9 тысяч москвичек сделали УЗИ молочных желез и маммографию, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Акция приурочена ко Всеммирному дню борьбы против рака молочной железы. Пациенток будут принимать по выходным дням до 3 ноября.

Москвичкам нужно записаться на прием по телефону больницы. Как рассказал главный онколог департамента здравоохранения Москвы Игоря Хатькова, в прошлые выходные у 29 женщин направили на дополнительное обследования.

Доброкачественные новообразования нашли у 408 женщин, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее врачи из Подмосковья назвали факторы риска развития рака молочной железы. Среди них злоупотребление алкоголем и курение, прием гормональных препаратов.

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