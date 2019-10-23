Собянин назначил нового главу департамента труда и соцзащиты Москвы

Москва, 23 октября. Мэр российской столицы Сергей Собянин освободил от должности начальника департамента труда и со­циальной защиты Москвы Владимира Петросяна. Соответствующий указ размещен в среду на сайте правительства столицы РФ.

«Освободить Петросяна Владимира Аршаковича от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы», — следует из документа.

Отмечается, что уход руководителя департамента связан с его выходом на пенсию, пишет «Вечерняя Москва».

Помимо этого, говорится в указе, на должность Петросяна назначен заместитель руководителя аппарата мэра и правительства российской столицы Евгений Стружак.