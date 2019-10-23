Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Политика
  /  Обновлено: 

Собянин назначил нового главу департамента труда и соцзащиты Москвы

328
0 Оставить комментарий

Собянин назначил нового главу департамента труда и соцзащиты Москвы

Москва, 23 октября. Мэр российской столицы Сергей Собянин освободил от должности начальника департамента труда и со­циальной защиты Москвы Владимира Петросяна. Соответствующий указ размещен в среду на сайте правительства столицы РФ.

«Освободить Петросяна Владимира Аршаковича от должности министра правительства Москвы, руководителя департамента труда и социальной защиты населения города Москвы», — следует из документа.

Отмечается, что уход руководителя департамента связан с его выходом на пенсию, пишет «Вечерняя Москва».

Помимо этого, говорится в указе, на должность Петросяна назначен заместитель руководителя аппарата мэра и правительства российской столицы Евгений Стружак.

infox - new
Источник: Официальный сайт мэра Москвы
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров