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Феминистки оригинально отомстили «рассевшимся» в метро Москвы мужчинам

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Феминистки оригинально отомстили «рассевшимся» в метро Москвы мужчинам

Москва, 22 октября. Шуточный ролик, высмеивающий менспрединг — привычку мужчин сидеть в общественном транспорте с широко раздвинутыми ногами, опубликовали в Instagram.

Видео было снято в московском метрополитене и опубликовано в аккаунте «Дикая Москва». На ролике можно увидеть, как парень хочет сесть рядом с девушкой. 

Но пассажирка кладет на сидения сначала одну, а затем и вторую ногу, делая поперечный шпагат.

«Феминистический ответ мэнспредингу», — говорится в подписи к видео.

В Сети отреагировали на ролик, пользователи назвали его «оригинальной местью феминисток рассевшимся мужчинам». Другие сравнили девушку на видео с балериной Анастасией Волочковой, которая регулярно демонстрирует поклонникам свой идеальный шпагат.

Третьи пользователи сочли, что поднимать ноги на сидения некрасиво. Они раскритиковали героиню видео.

В прошлом году в петербургском метро прошла еще одна акция. Девушка обливала отбеливателем мужчин, которые сидели в вагоне с широко раздвинутыми ногами.

Активистка заявила, что менспрединг является неуважением к находящимся рядом женщинам. Позднее стало известно, что ролик был срежессированным.

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