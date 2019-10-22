Крупный логистический центр откроется в Подмосковье

Москва, 22 октября. Компания «Леруа Мерлен» откроет распределительный центр «Северная звезда» в индустриальном парке «Белый Раст» в Дмитровском райне Подмосковья.

Россия является большим и интересным рынком для компании, заявил член правления «Леруа Мерлен Восток» Ден Шиз.

«Когда мы открыли первый магазин в Мытищах, было просто удивительно. И мы продолжаем большую историю», — отметил представитель компании, его цитирует «360».

Новый логистический центр будет отправлять товары во все магазины сети на территории России и Казахстана. На площади 140 тысяч квадратных метров разместят товары для обслуживания 1,5 тыс. поставщиков.

Автоматизированные склады дадут возможность создать новые рабочие места. В «Северной звезде» работают более 150 человек.

В прошлом году президент России Владимир Путин заявил, что страна должна стать крупным логистическим центром и транспортным узлом планеты.