Три тысячи гектаров леса восстановили в Подмосковье

Москва, 22 октября. Около трех тысяч гектаров леса восстановили на землях гослесфонда в Московской области, сообщили в областном комитете лесного хозяйства.

Глава комитета Иван Советников рассказал, что власти провели большую работу. Он добавил, что леса гибнут не только от топора и пилы, но и от негативного воздействия окружающей среды, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

В Дмитровском, Егорьевском, Наро-Фоминской и Подольском лесничества восстановление леса опережает план. Советников добавил, что власти учитывают площади, на которых нет леса. Их включают в программу восстановления леса.

Ранее сообщалось, что на юге российской столицы планируется высадить почти 800 деревьев в рамках программы «Миллион деревьев».