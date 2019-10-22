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Воробьев вошел в пятерку самых цитируемых губернаторов

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Воробьев вошел в пятерку самых цитируемых губернаторов

Москва, 22 октября. Губернатор Московской области Андрей Воробьев вошел в топ-5 самых цитируемых глав российских регионов.

Рейтинг подготовила компания «Медиалогия» на основе индекса цитируемости. Воробьев находится на четвертом месте с индексом цитируемости 206,7, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Воробьев регулярно публикует посты в социальных сетях. Ранее в Instagram он поблагодарил жителей Подмосковья за участие в акции «Наш лес. Посади свое дерево».

Лидерами рейтинга стали мэр Москвы Сергей Собянин, на втором месте глава Чечни Рамзан Кадыров, на третьем месте губернатор Красноярского края Александр Усс, пишет РИАМО.

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