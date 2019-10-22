Очевидцы рассказали, что человек выпал из окна дома в Москве, где жила дочь посла Ирана

Москва, 22 октября. Очевидцы рассказали о гибели человека рядом с домом в Москве, где проживала дочь посла Ирана Арефех Санаи.

Инцидент произошел рано утром в районе Чистых прудов, неизвестный выпал из окна многоэтажки. По словам сотрудницы стоматологической клиники, которая находится рядом с местом происшествия, она заметила тело погибшего перед открытием клиники.

Однако девушка не разглядела, кто лежал на асфальте — то ли женщина, то ли мужчина. Она увидела только ноги человека.

«Полицейские ходили, фотографировали, изучали. Часа 2 труп лежал не накрытый. Потом накрыли чем-то», — добавила девушка, ее цитирует «Царьград».

По данным СМИ, погибшей была дочь иранского посла Мехди Санаи. Сообщалось, что 28-летняя иранка последние четыре месяца жила в Москве.

Однако в посольстве Ирана опровергли эту информацию. В дипломатическом представительстве пояснили, что девушка скончалась от инсульта. Других подробностей инцидента в дипмиссии не сообщили.

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