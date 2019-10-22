Посольство Ирана назвало причину смерти дочери дипломата в Москве

Москва, 22 октября. В дипломатическом представительстве Ирана прокомментировали информацию о смерти Арефех Санаи в Москве.

Дочь иранского посла Мехди Санаи умерла от инсульта, пишет ТАСС. По данным посольства, девушка скончалась утром 22 октября.

Ранее СМИ писали, что 28-летняя девушка, которая жила на две страны (Россию и Иран), выпала из окна. По некоторой информации, она страдала от депрессии и употребляла специальные препараты.

Иностранка регулярно посещала сеансы с психологом. Последние четыре месяца она провела в российской столице.