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Аномально теплая погода в Москве сохранится до выходных

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Аномально теплая погода в Москве сохранится до выходных

Москва, 22 октября. Аномально теплая погода будет стоять в Москве до воскресенья, сообщил специалист Росгидромета Юрий Варакин.

Похолодание возможно в начале следующей недели из-за прихода циклона. Похолодает примерно на 5-7 градусов, пишет RT.

В пятницу температура воздуха составит 12-14 градусов тепла. На выходных в ночное время столбики термометров опустятся до нулевых отметок.

С 28 октября возможны осадки в виде дождя со снегом, отметил Варакин. Ранее сообщалось, что 22 октября воздух прогреется до 12-14 градусов тепла, что на 7 градусов выше климатической нормы.

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