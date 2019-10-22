Эконадзор начал проверку по факту загрязнения реки в городском округе Истра

Москва, 22 октября. АО «Мосводоканал» обратилось в Эконадзор с сообщением о загрязнении реки в городском округе Истра.

Очистные сооружения ТСЖ «Ивановское» находятся в непригодном состоянии. Река является источником питьевого водоснабжения Москвы. В ходе лабораторного анализа было выявлено превышение ПДК аммоний-иона и других загрязняющих веществ. Точка сброса сточных вод находится всего лишь в 500 метрах от реки.

Виновникам загрязнения придется выплатить штраф, если эта информация подтвердится. Кроме того, министерство экологии возбудит дело об административном правонарушении, сообщает РИАМО.