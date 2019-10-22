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Мобильное приложение для вызова сантехников появилось в Москве

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Мобильное приложение для вызова сантехников появилось в Москве

Москва, 22 октября. Жители района Новокосино смогут вызывать сантехников и электриков с помощью мобильного приложения ГБУ «Жилищник».

Разработчики уже запустили пилотную версию сервиса. В департаменте информационных технологий Москвы отметили, что москвичи смогут оплатить услуги ремонтников по безналичному расчету.

Отчет о проделанной работе поступит жильцу в приложение «Госуслуги Москвы». Информация о ходе выполнения работ доступна онлайн, пишет «Вечерняя Москва».

Ожидается, что новое приложение сократит время ожидание специалистов.

Ранее сообщалось, что в столичном аэропорту «Домодедово» в тестовом режиме заработают роботы для мытья полов.

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