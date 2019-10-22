Новый пешеходный мост построят через Москву-реку

Москва, 22 октября. Пешеходный мост через Москву-реку соединит район Дорогомилово и Шелепихинскую набережную.

Главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал, что мост построят в рамках программы реконструкции набережной. Он свяжет Дорогомиловский и Пресненский районы.

Рабочие установят консоль для пешеходной дорожки шириной 1,5 метра, а также приведут в порядок опорную стенку вдоль берега, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что с 22 октября стартовало голосование по улучшению столичных парков. Предложить свою идею можно до 30 октября.

С 9 по 30 ноября в сети кинотеатров «Москино» состоятся бесплатные показы советских фильмов, снятых по мотивам произведений русских писателей.