Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество

Началось голосование по улучшению парков и зон отдыха Москвы

595
0 Оставить комментарий

Началось голосование по улучшению парков и зон отдыха Москвы

Москва, 22 октября. Сбор пожеланий москвичей по совершенствованию городских парков стартовал с 22 октября, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Горожане могут предложить свои идеи на проекте «Мой парк», зарегистрировавшись на площадке crowd.mos.ru. Москвичи выберут самое интересное событие года в столичных парках.

Далее участники голосования смогут обсудить мировые парки и сравнить их с московскими. На заключительном этапе горожане проголосуют за лучшие идеи для зон отдыха, которые внедрят в Москве.

Голосование продлится до 30 октября включительно, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что с 9 по 30 ноября в сети кинотеатров «Москино» пройдут бесплатные показы фильмов, снятых по мотивам произведений русских писателей.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров