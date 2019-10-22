Началось голосование по улучшению парков и зон отдыха Москвы

Москва, 22 октября. Сбор пожеланий москвичей по совершенствованию городских парков стартовал с 22 октября, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Горожане могут предложить свои идеи на проекте «Мой парк», зарегистрировавшись на площадке crowd.mos.ru. Москвичи выберут самое интересное событие года в столичных парках.

Далее участники голосования смогут обсудить мировые парки и сравнить их с московскими. На заключительном этапе горожане проголосуют за лучшие идеи для зон отдыха, которые внедрят в Москве.

Голосование продлится до 30 октября включительно, пишет издание «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что с 9 по 30 ноября в сети кинотеатров «Москино» пройдут бесплатные показы фильмов, снятых по мотивам произведений русских писателей.