Региональную доплату к пенсии в Подмосковье получают более 160 тысяч человек

Москва, 22 октября. Более 160 тысяч пенсионеров в Подмосковье получают региональную социальную доплату к пенсии, которая позволяет уравнять сумму их материального обеспечения с размером прожиточного минимума.

Согласно федеральному закону «О государственной социальной помощи», с 2010 года неработающим пенсионерам установлена социальная доплата к пенсии.

Региональная социальная доплата к пенсии в рамках реализации федерального законодательства установлена в Подмосковье с 2012 года. Сейчас количество пенсионеров, получающих региональную доплату составляет 166545 человек, сообщает РИАМО.

Прожиточный минимум пенсионера в Московской области к 2020 году составит 9908 рублей.