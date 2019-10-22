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Полковник МВД в Москве выстрелил в пах любовнику молодой жены

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Полковник МВД в Москве выстрелил в пах любовнику молодой жены

Москва, 22 октября. Полковник МВД в отставке Вячеслав П. застрелил любовника молодой жены в собственной квартире в Москве.

Брак офицера трещал по швам, поэтому пара решила развестись. Однако жена завела нового ухажера, не дождавшись развода. Мужчина оказался в два раза моложе 63-летнего полковника.

Отставной сотрудник МВД не выдержал и выстрелил в молодого человека из ружья. Ранение в пах оказалось смертельным, пострадавший истек кровью до приезда скорой.

После убийства Вячеслав П. сдался в руки полиции, пишет KP.Ru.

Ранее сообщалось, что в США застрелили сына голливудского актера, который расправился с собственной матерью.

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