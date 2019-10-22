Москвичей пригласили на бесплатные показы фильмов в сети «Москино»

Москва, 22 октября. Бесплатные показы фильмов по мотивам произведений русских писателей пройдут в сети «Москино», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Показы пройдут в кинотеатрах «Факел», «Юность» и «Звезда» с 9 по 30 ноября. Фестиваль откроет картина «Гроза» (1933) Владимира Петрова, которая была снята по мотивам пьесы Александра Островского.

13 ноября москвичей ожидает показ фильма «Идиот» (1958) Ивана Пырьева. Его сняли по известному роману Федора Достоевского. 16 ноября зрители увидят фильм «Майская ночь, или Утопленница» по повести Николая Гоголя.

Предварительной регистрации не требуется, вход свободный, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в одной из церковных книг в российской столице нашли неизвестный экспертам автограф Николая Гоголя. Оказывается, что известный русский писатель стал крестным отцом незадолго до своей смерти. Он крестил сына поэта Алексея Хомякова.