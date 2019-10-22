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Технологии

Робота для мытья полов протестируют в «Домодедово»

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Робота для мытья полов протестируют в «Домодедово»

Москва, 22 октября. Робота для мытья полов будут тестировать в течение нескольких месяцев в московском аэропорту «Домодедово», сообщил глава МИП «Автономные технологии» Николай Потапов. 

Моющий робот пройдет тест, по результатам которого специалисты внесут в конструкцию необходимые доработки. Глава компании-разработчика надеется на дальнейшее сотрудничество с руководством аэропорта, пишет РИАМО.

По словам Николая Потапова, в мае прошлого года в «Домодедово» тестировали роботов-хостес и роботов-сортировщиков багажа. Он добавил, что ведутся переговоры с представителями РЖД о передаче моющего робота на Курский вокзал.

Ранее сообщалось, что социологи провели исследование, в котором россияне рассказали о своем отношении к роботам. Более 46% граждан считают, что новые технологии помогут людям решить многие проблемы, а роботы упростят жизнь.

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