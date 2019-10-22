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Дочь иранского посла в РФ нашли мертвой в Москве

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Дочь иранского посла в РФ нашли мертвой в Москве

Москва, 22 октября. Дочь посла Ирана в России Мехди Санаи выпала из окна квартиры в Москве, обстоятельства гибели девушки выясняются.

Инцидент произошел в Подсосенском переулке, 28-летняя Арефех Санаи выпала из окна. Как сообщает Telegram-канал 112, в Иране девушка регулярно посещала психолога и принимала антидепрессанты.

Дочь посла жила на две страны — Россию и Иран. СМИ утверждают, что конфликтов с родителями у девушки не было. Также извество, что последние четыре месяца иранка жила в Москве.

Сотрудники правоохранительных органов устанавливают обстоятельства гибели иностранной гражданки.

Ранее сообщалось, что в Петербурге с девятого этажа вместе с телевизором выпали мужчина и женщина.

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