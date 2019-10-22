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Пьяный мужчина избил фельдшера в Подмосковье

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Пьяный мужчина избил фельдшера в Подмосковье

Москва, 22 октября. Нетрезвый житель подмосковной Балашихи напал на фельдшера с кулаками, сообщил источник в правоохранительных органах.

Инцидент произошел утром 21 октября на Носовихинском шоссе. Медики скорой приехали на помощь женщине, которой сожитель травмировал ногу.

Пока фельдшер находился в квартире пострадавшей, на него без всякой причины набросился мужчина. Он нанес медику несколько ударов. Фельдшер вызвал полицию, пишет KP.Ru.

Правоохранители задержали 29-летнего дебошира, решается вопрос о привлечении его к ответственности.

Ранее сообщалось, что в Москве известный режиссер Леонид Хейфец напал с ножом на сотрудника скорой помощи, который пытался измерить ему давление.

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