Синоптики пообещали москвичам теплую погоду 22 октября

Москва, 22 октября. Теплая погода без осадков ждет москвичей во вторник, сообщили «Метеоновости».

Воздух в Москве прогреется до 12 градусов тепла, в Московской области — до 13 градусов тепла. Такие показатели на 6 градусов выше климатической нормы.

Ветер подует с северо-западного направления со скоростью до 8 метров в секунду. Большинство горожан будут чувствовать себя хорошо.

Метеочувствительные москвичи могут почувствовать недомогание из-за перепадов атмосферного давления, пишет РИАМО.

Ранее специалист Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что из-за изменения климата в этом году прогнозируется короткая зима.