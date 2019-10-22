Каховскую линию метро Москвы закроют на реконструкцию

Москва, 22 октября. Каховскую линию метро Москвы закроют с 26 октября в связи со строительством Большой кольцевой линии (БКЛ), сообщили в пресс-службе метрополитена.

Ветку подключат к БКЛ и технически переоснастят. Станции «Каширская», «Варшавская» и «Каховская» после обновления откроются в составе БКЛ, пишет «Вечерняя Москва».

На время закрытия станций Каховской линии пассажирам предложили пользоваться компенсационными автобусами. С 26 октября в районах Нагорный, Нагатино-Садовники изменится схема движения, право приоритетного проезда получит наземный транспорт, отмечает РИАМО.

Ранее сообщалось, что столичные метростроители поставили рекорд. В 2019 году они проложили 37 км тоннелей.

Власти Москвы планируют, что станция «Воронцовская» БКЛ будет открыта раньше срока.