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Московский планетарий пригласил жителей столицы на Хэллоуин

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Московский планетарий пригласил жителей столицы на Хэллоуин

Москва, 22 октября. Специальную программу ко Дню темной материи подготовили в Московском планетарии, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Необычная экскурсия «Не бойся темноты» состоится 31 октября. Гости поучаствуют в квесте, посвященном тайнам темной материи, передает МИР24.

Участники праздника увидят экспозицию музея Урании. Специалисты расскажут о главной загадке темной материи, над которой бьются лучшие астрофизики мира.

Москвичам покажут коллекцию упавших на Землю метеоритов и даже разрешат взять в руки необычные экспонаты, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее сообщалось, что 26 октября школьники со своими учителями могут сдать нормативы ГТО на спортивном фестивале.

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