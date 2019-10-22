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Фестиваль «ГТО с учителем» состоится в Москве 26 октября

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Фестиваль «ГТО с учителем» состоится в Москве 26 октября

Москва, 22 октября. Более тысячи человек примут участие в фестивале «ГТО с учителем», говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Мероприятие состоится 26 октября в Олимпийском центре братьев Знаменских. По словам учителя физкультуры Романа Чуканова, выполнение нормативов ГТО дает школьникам дополнительные баллы при поступлении.

В командном зачете будут соревноваться сборные школ. Учителя будут проходить испытания ГТО вместе с учениками, пишет «Вечерняя Москва».

6 октября в российской столице состоялся масштабный полумарафон. Участники забега пробежали три, 10 и 21,1 км. Еще один крупный марафон прошел в Москве 22 сентября.

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