В Новой Москве мужчина убил двух людей, отказавших дать ему взаймы

Москва, 22 октября. Сотрудники правоохранительных органов задержали вооруженного ножом злоумышленника в Новой Москве, убившего двух человек и ранившего еще четверых. Об этом во вторник сообщил источник Федерального агентства новостей.

По имеющимся данным, мужчина пришел в частный дом к приятелям просить деньги в долг. Отмечается, что ему отказали, в результате он нанес ножевые ранения шестерым. Двое из пострадавших умерли, четверо доставлены в медицинское учреждение.

ЧП произошло в населенном пункте Дудкино в Новой Москве.

По данным других СМИ, мужчина регулярно употреблял наркотические средства. В настоящее время другие подробности неизвестны. На месте работают экстренные службы.