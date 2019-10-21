Московские росгвардейцы задержали мужчину, прятавшего наркотики в общественных местах

Москва, 21 октября. Вневедомственная охрана Росгвардии задержала в Москве молодого человека, у которого при себе было 400 граммов наркотиков. Мужчина привлек внимание сотрудников правоохранительных органов подозрительным поведением.

Заметив патрульную машину, он спрятался за деревьями, а когда понял, что раскрыт, швырнул рюкзак в стражей правопорядка и попытался убежать, однако был задержан. Отметим, что при задержании подозреваемый оказал сопротивление.

«Мужчина не смог объяснить свое поведение, а также ответить на вопрос правоохранителей, имеет ли он при себе запрещенные предметы и вещества. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа», — сообщает Росгвардия.

В рюкзаке задержанного оказалось 8 пакетов и 2 свертка с запрещенным веществом общей массой 400 граммов, а в смартфоне были фотографии публичных мест, где планировалась закладка наркотиков.

Ранее Генпрокуратура РФ сообщила, что число преступлений, совершенных под воздействием наркотиков, за последние три года сократилось почти вдвое — с 28,2 тысячи до 14,6 тысячи. Кроме того, с начала 2019 года таких преступлений зафиксировано 5,9 тысячи, что на 42,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

В ведомстве добавили, что в целом в стране наблюдается снижение числа наркопреступлений. На протяжении последних лет число таких преступлений составляет 10-11% от всех уголовнонаказуемых нарушений.