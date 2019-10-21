Стали известны подробности убийства депутата Сидоровой членами ОПГ Шишканова

Москва, 21 октября. Стали известны подробности убийства семьи депутата Заксобрания Раменского района Татьяны Сидоровой, тела которых нашли в Подмосковье.

Тело женщины и еще трех человек нашли на глубине четырех метров. По данным следствия, убийство произошло в 2012 году, его организовали члены группировки Олега Шишканова.

Источник рассказал, что Сидорова была главой совета директоров и якобы владельцем завода «Племзавод Раменское», только формально. На самом деле его контролировал Шишканов, получив от ВЭБа кредит в размере 4,5 млрд рублей.

Средства освоили только на сотую часть, а остальное присвоили члены группировки. Сидорова пригрозила, что расскажет о махинациях.

Шишканов поручил одному из членов группировки «решить проблему», пишут «Известия». После исчезновения депутата, подозрение пало на Шишканова, однако тот отрицал свою причастность.

Расследование на какое-то время было приостановлено. Но после поимки одного из членов банды Шишканова его возобновили.

Девять фигурантов уголовного дела, в том числе Шишканов, находятся под стражей, возбуждено уголовное дело о похищении человека и убийстве.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге нашли тело молодой женщину. Автоледи была найдена в колодце, три человека задержаны правоохранителями.