Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

Собянин осмотрел новую линию картонного завода в Москве

39
0 Оставить комментарий

Собянин осмотрел новую линию картонного завода в Москве

Москва, 21 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии нового производства на заводе компании Smurfit Kappa.

Собянин назвал это предприятие одним из старейших, здесь производится гофрокартон и бумажная упаковка. По словам директора по правовым вопросам компании Романа Неговора, правительство региона поддерживает развитие производства.

Это помогает улучшить инвестиционный климат в Москве. Он пояснил, что город предоставил налоговые льготы в рамках поддержки реального сектора экономики.

Неговора отметил, что теперь предприятие может планировать выход на другие рынки, в том числе международные, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее Собянин внес в Мосгордуму законопроект о бюджете на будущий год и плановые 2021-2022 годы.

Столичный градоначальник рассказал об увеличении продаж российских товаров в Москве.

infox - new
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров