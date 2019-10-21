Собянин осмотрел новую линию картонного завода в Москве

Москва, 21 октября. Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об открытии нового производства на заводе компании Smurfit Kappa.

Собянин назвал это предприятие одним из старейших, здесь производится гофрокартон и бумажная упаковка. По словам директора по правовым вопросам компании Романа Неговора, правительство региона поддерживает развитие производства.

Это помогает улучшить инвестиционный климат в Москве. Он пояснил, что город предоставил налоговые льготы в рамках поддержки реального сектора экономики.

Неговора отметил, что теперь предприятие может планировать выход на другие рынки, в том числе международные, пишет «Вечерняя Москва».

Ранее Собянин внес в Мосгордуму законопроект о бюджете на будущий год и плановые 2021-2022 годы.

Столичный градоначальник рассказал об увеличении продаж российских товаров в Москве.