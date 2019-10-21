Врачи в Подмосковье удалили пациенту двухкилограммовую опухоль

Москва, 21 октября. Подмосковные онкологи удалили паценту злокачественную опухоль весом в два килограмма, сообщили в региональном Минздраве.

Мужчина поступил в Ступинскую ЦРБ с опухолью слепой кишки. Новообразование проросло в смежные органы, его удалось выявить благодаря колоноскопии, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Доктор медицинских наук Виталий Коваленко рассказал, что у пациента были и другие патологии, среди которых сахарный диабет, ожирение. Высококвалифицированные хирурги удалили опухоль, сейчас пациент находится под наблюдением.

Ранее сообщалось, что столичные врачи спасли жизнь женщине с системной красной волчанкой. Калининградские врачи удалили пациентке опухоль головного мозга.