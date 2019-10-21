Фестиваль «Сырная гонка» состоится в Подмосковье

Москва, 21 октября. Более тридцати российских производителей сыра представят свою продукцию на фестивале «Сырная гонка» в подмосковном Щелково, об этом сообщили региональные власти.

На фестивале представят разные сорта сыров, организаторы подготовили для посетителей спортивные мероприятия. Глава министерства потребительского рынка Владимир Посаженников рассказал, что победители конкурсов получат самый вкусный сыр.

В рамках фестиваля, который состоится с 25 по 27 октября, проведут забег с препятствиями, игры в сырные шашки. Участники мероприятия смогут попробовать десятки сырных и мясных блюд, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Ранее сообщалось, что в августе в Истре состоялся сырный фестиваль «Сыр. Мир. Пир». Производители из 44 регионов страны представили свою продукцию.