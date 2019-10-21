Ольга Кабо поддержала экологическую инициативу Москвы «Наше дерево»

Залуженная артистка России Ольга Кабо одна из первых выступила в поддержку экопроекта «Наше дерево». Об этом Федеральному агентству новостей рассказали в московском департаменте природопользования и охраны окружающей среды. Она сделала это ради будущего своего маленького сына Виктора.

«Наше дерево» — проект московского правительства, в рамках которого столичные жители с 1 января 2019 года при рождении ребенка могут до достижения им трех лет выбрать и высадить для него именное дерево в одном из городских парков. Старт проекту был дан в середине апреля. К 26 октября в столице появится 2300 новых деревьев — по количеству заявок, полученных от горожан. В настоящий момент обращения принимаются для высадки саженцев в следующем году, уже принято более тысячи заявок, и поток желающих не иссякает. По планам, деревья будут сажать на 27 территориях в природных зонах столицы.

«У меня маленький сын Виктор, и мне хочется воспитать в нем чувство ответственности по отношению к природе, к окружающему миру, — пояснила свое желание участвовать в проекте Ольга Кабо. — Помните, как в «Маленьком принце»? Встал поутру, привел себя в порядок — и сразу же приведи в порядок свою планету. Это отдельная, очень важная тема, о которой в погоне за знаниями и хорошими отметками детей родители часто забывают».

Как рассказала актриса, вопросы экологии ее волнуют давно. В их семье сортируют отходы, отказались от полиэтиленовых пакетов, а лучшим семейным досугом считают прогулки в лесах или парках.

«Наш семейный парк — это Нескучный сад, а любимое дерево — клен. Когда была маленькой, я гуляла там с мамой, теперь мы ходим на прогулки вместе с сыном, собираем осенние листья, и я рассказываю ему о своем детстве», — отметила Кабо.

Артистка уверена, что проект «Наше дерево» получит прекрасный отклик среди жителей Москвы, ведь иметь в родном городе «собственное» дерево, за которым можно ухаживать и приходить к нему в гости, — это просто здорово!

Подать заявку на высадку деревьев и узнать подробности об акции можно на сайте мэра Москвы — https://www.mos.ru/services/nashe-derevo.