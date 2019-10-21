Синоптики объяснили аномально теплую погоду в Москве

Москва, 21 октября. Конец октября оказался очень теплым. Такая погода является аномальной для столичного региона, заявил специалист Института географии РАН Владимир Семенов.

В 20-х числах октября средняя температура воздуха в Москве сравнима с июньской. Воздух прогреется до 15 градусов тепла, а 20 октября в Московской области зафиксировали 20 градусов тепла.

«Конечно, такой аномально теплый конец октября не совсем нормально, превышает норму», — сказал Семенов, его цитирует «360».

Специалист объяснил такую тенденцию тем, что нормы меняются. За последние 30 лет октябрь в Москве стал теплее на два градуса, а ноябрь — на три градуса.

Именно антициклон позволяет Москве наслаждаться теплой погодой. Вероятно, что следующей осенью погода снова изменится.

Ранее синоптики порадовали жителей российской столицы, пообещав им, что майское тепло будет стоять целую неделю. Только в четверг возможны небольшие осадки.