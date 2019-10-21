СК обнаружил тела подмосковного депутата и ее семьи, убитых в 2012 году

Москва, 21 октября. Следствие обнаружило тела депутата Раменского района Подмосковья Татьяны Сидоровой и троих членов ее семьи, убитых в 2012 году по указанию криминального авторитета Олега Шишканова. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

«Обнаружены тела четырех человек, убитых в 2012 году. Жертвами преступления стали генеральный директор ЗАО «Племзавод Раменское» и трое ее родственников, — уточнила Петренко.

Сотрудники СК и ФСБ в рамках расследования осмотрели около двух тысяч квадратных метров дачного массива в Раменском районе Подмосковья. Раскопки шли на протяжении 12 дней. Эксперты обнаружили тела погибших на глубине четырех метров. У двух из них в области головы были найдены пули.

Останки людей были направлены на исследование. В настоящее время специалисты устанавливают причины смерти депутата и трех членов ее семьи.

В отношении ОПГ Шишканова были возбуждены уголовные дела, в том числе об убийствах, вымогательстве и хранении оружия и боеприпасов. Сейчас под стражей находятся девять фигурантов уголовного дела, в том числе и глава банды.

«Следователи СК России выясняют роль каждого соучастника, а также проверяется их причастность к другим возможным эпизодам преступной деятельности», — сообщила официальный представитель СК РФ.

Следователи сообщают, что в 90-х Шишканов организовал в Подмосковье преступную группировку, участвовал в разделе сфер между преступниками и держал под контролем нелегальные казино.