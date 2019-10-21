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Погода в Подмосковье побила рекорд 2012 года

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Погода в Подмосковье побила рекорд 2012 года

Москва, 21 октября. Рекорд тепла установлен в трех городах Московской области, сообщили в Метеобюро.

В понедельник температура воздуха в Москве составила 18 градусов тепла. Абсолютный рекорд температуры был установлен в Подмосковье 20 октября.

В Можайске, Коломне и Серпухове термометры поднялись до 20 градусов тепла. В последний раз такую температуру воздуха зафиксировали в 2012 году, пишет РИА Новости.

Ранее синоптики пообещали, что на этой неделе в московском регионе ожидается майская погода. Среднесуточная температура воздуха намного выше климатической нормы.

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