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Форум «Открытые инновации» стартовал в Москве

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Форум «Открытые инновации» стартовал в Москве

Москва, 21 октября. Международный форум «Открытые инновации» стартовал в российской столице, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Форум пройдет с 21 по 23 октября в инновационном центре «Сколково». Москва представит свои разработки в деловой и выставочной программе.

Речь идет о цифровых решениях в образовании, культуре, ЖКХ, бизнесе, пишет РИАМО. По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, власти представят технологии умного города.

Сергунина добавила, что инновационный кластер является приоритетным для развития экономики мегаполиса.

Ранее сообщалось, что участники столичного краудсорсинг-проекта осмотрели умный район в Мариьно. Им продемонстрировали новые мусорные площадки с датчиками наполняемости бачков, пожарной сигнализацией. 

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