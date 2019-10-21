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Акция «Географический диктант» пройдет в Москве 27 октября

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Акция «Географический диктант» пройдет в Москве 27 октября

Москва, 21 октября. Акция «Географический диктант» пройдет на разных площадках 27 октября, об этом говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Диктант будет состоять из 40 вопросов, которые разделят на две части. Самая легкая часть содержит 10 вопросов, она охватывает широко известные факты из географии. 

Во второй части 30 вопросов, они на эрудицию и образное мышление. Акцию «Географический диктант» провели в 2018 году в 97 странах мира, в том числе в Башкирии, Китае, Белоруссии, пишет РИАМО.

Аналогично с географией в РФ проверяют знания по русскому языку. Ежегодно проводится «Тотальный диктант», в котором участвуют известные музыканты, литераторы, деятели искусств, школьники и студенты.

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