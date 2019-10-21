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Почти 800 деревьев высадят на юге Москвы

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Почти 800 деревьев высадят на юге Москвы

Москва, 21 октября. На юге столицы осенью высадят 800 деревьев и более 370 тысяч кустарников, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Деревья высадят на аллеях, во дворах, кустарники украсят изгороди школ. Больше всего планируется высадить деревьев в Москворечье-Сабурово и Орехово-Борисово.

Все работы стали частью проекта «Миллион деревьев». В прошлом году по этой программе в столице высадили более 7 тысяч деревьев, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Московской области высадили более трех тысяч деревьев вдоль трасс. Озеленение прошло на крупных магистралях региона.

В Москве на неделю установится теплая погода. По данным синоптикам, температурные показатели сравнимы с майскими.

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