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Тепловые завесы установят в поездах «Иволга» в Москве

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Тепловые завесы установят в поездах «Иволга» в Москве

Москва, 21 октября. Около 2 тысяч тепловых завес установят в 39 поездах «Иволга», которые будут курсировать на первых двух Московских центральных диаметрах. 

Глава дирекции МЦД департамента транспорта Москвы Андрей Акимов отметил, что пассажиры должны чувствовать себя в пути комфортно. Поэтому в холодное время года в дверных проемах поездов появятся тепловые завесы.

Российский поезд «Иволга» является новым городским транспортом. Семивагонный состав может перевозить более двух тысяч пассажиров. В вагонах установлены туалеты, есть бесплатный Wi-Fi и розетки с USB-зарядками, пишет РИАМО.

Ранее главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов рассказал о проекте станции «Коммунарка». По его словам, вестибюль станции будет оформлен в современном стиле биотек.

Ранее стало известно, что станцию московского метро «Воронцовская» могут запустить значительно раньше заявленного строителями срока.

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