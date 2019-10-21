Майская погода установится в Москве на неделю

Москва, 21 октября. Предстоящая неделя в Москве будет аномально теплой, сообщили в центре погоды «Фобос».

Температурный режим в столичном регионе ожидается на уровне мая — днем воздух прогреется до 11-14 градусов тепла. Небольшие осадки возможны в понедельник и в середине недели.

На прошлой неделе в Москве зафиксировали температурный рекорд на уровне 17 градусов тепла. В последний раз такая теплая погода в столице стояла в 1889 году, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что 21 октября в столице ожидается аномальное тепло. Температура воздуха составит 17 градусов тепла.