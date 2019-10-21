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Аномально теплая погода ожидается в Москве 21 октября

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Аномально теплая погода ожидается в Москве 21 октября

Москва, 21 октября. В столичном регионе в понедельник ожидается облачная погода с прояснениями, во второй половине дня возможны осадки, пишут «Метеоновости».

Антициклон принесет аномально теплую погоду в Москву. Днем температура воздуха составит 15-17 градусов тепла, в Московской области воздух прогреется до 18 градусов тепла.

Ветер подует с юго-запада со скоростью 10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 750 мм ртутного столба. Такая погода будет комфортной для многих жителей столицы, отмечает РИАМО.

На этой неделе погода будет стоять теплая. Синоптики говорят о возвращении в Москву майского тепла.

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