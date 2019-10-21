Участники краудсорсинг-проекта прогулялись по «умному» кварталу в Москве

Москва, 21 октября. Участники краудсорсинг-проекта «Электронный дом» посетили смарт-квартал в районе Марьино, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

На Братиславской и Новмарьинской улицах можно было увидеть пример того, как новые технологии улучшают качество жизни людей. Здесь расположены умные домофоны, электрозарядная станция для автомобилей.

На площадке с мусорными контейнерами установлены датчики наполняемости и пожарная сигнализация, пишет «Вечерняя Москва».

В Нагорной районе в октябре началось строительство жилого дома по программе реновации.

Ранее сообщалось, что в Бабушкинском районе сдали в эксплуатацию дом по программе обновления жилого фонда.