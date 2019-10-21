Столичные парки пригласили школьников на бесплатные мастер-классы

Москва, 21 октября. Развлекательно-образовательную программу для детей и подростков подготовили в столичных парках, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

В выходные в «Терлецкой дубраве» для детей организуют занятия гимнастикой. Ребят ждут творческие мастер-классы по лепке, оригами, рисунку.

В «Кузьминках» 29 октября состоится экологический мастер-класс. Занятие рассчитано на детей до 11 лет. В Бабушкинском парке 27 октября для учащихся школ проведут занятия по программированию, пишет РИАМО.

Ранее сообщалось, что в Москве на базе городских библиотек состоялись мастер-классы по развитию личности и психологии для молодых мам.