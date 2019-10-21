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Станцию «Коммунарка» метро Москвы оформят в стиле биотек

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Станцию «Коммунарка» метро Москвы оформят в стиле биотек

Москва, 21 октября. Станция метро «Коммунарка» будет выполнена в современном стиле биотек, говорится в сообщении на официальном сайте мэра Москвы.

Элементы декора формой и цветом будут напоминать объекты живой природы. Рабочее название новой станции — «Столбово».

Как отметил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, основным цветом станет зеленый. В зеленых тонах оформят путевые стены и колонны в вестибюле.

На платформе потолок сделают похожим на кору березы, пишет РИАМО.

Ранее заммэра Москвы Марат Хуснуллин объявил, что в этом году метростроители построили 37 км тоннелей. Это абсолютный рекорд за последние годы.

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