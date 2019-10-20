«Московское долголетие» приглашает жителей столицы на концерты, экскурсии и викторины

Москва, 20 октября. Жителей и гостей столицы приглашают на конкурсы и концерты в рамках проекта «Московское долголетие».

В период с 21 по 25 октября в Москве пройдут восемь мероприятий, в том числе интеллектуальная викторина, конкурс вокалистов и концерт учащихся музыкальной школы. Об этом сообщает «Официальный портал Мэра и Правительства Москвы».

21 октября в районе Выхино-Жулебино пройдет интеллектуальная викторина под названием «Пошевели извилинами», 22 октября запланирован конкурс вокалистов «Созвездие талантов». Мероприятие пройдет в Рязанском районе, начало в 13:30 по московскому времени.

Также 22 октября жителей Фили-Давыдкова приглашают на концерт учащихся музыкальной школы № 96. В этот же день состоится концерт «Клены выкрасили город» в парке у прудов «Радуга». 23 октября состоится пешеходная экскурсия по исторической части храма Всех Преподобных Отцов Киево-Печерских в Старых Черемушках, а 25 октября все желающие смогут посетить танцевальный марафон и конкурс «Минута славы».

Ранее сообщалось, что выставка работ участников проекта «Московское долголетие» открылась на станции метро «Воробьевы горы».

Проект «Московское долголетие» был запущен в в прошлом году. Как отмечает РИАМО, на бесплатных мероприятиях москвичи старшего возраста изучают информационные технологии и английский язык. Кроме того, у них есть возможность заниматься спортом и танцами.