Праздничный концерт ветеранов спецназа «Во имя Родины» прошел в Москве

Москва, 20 октября. В Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в преддверии памятного дня — День подразделений специального назначения — прошел первый благотворительный концерт «Во имя Родины». Впервые в рамках одного общего культурного проекта творческого союза ВПСН «Братство Спецназа» выступили ветераны подразделений специального назначения: Олег Кухта, Роман Юрченко, Виталий Леонов, Сергей Пестов, Игорь Морозов, Анатолий Колесников, Сергей Ефимов.

«Уникальность данного мероприятия в том, что впервые в России на одной сцене — ветераны спецназа различных силовых ведомств СССР и России. За каждым из них — воинский путь, проложенный в условиях, подвергающих собственную жизнь риску и опасности, свои личностные истории ратного служения Родине, которые обрели выражение в их творчестве. Это люди не только высокой выучки, но и искреннего патриотизма, которые сейчас стоят на страже сохранения традиций боевого братства и исторической памяти», — отметил координатор ТС ВПСН «Братство Спецназа» Сергей Пестов.

В зале присутствовали ветераны и действующие сотрудники подразделений специального назначения различных силовых ведомств, среди которых ветераны боевых действий, герои СССР и РФ, а также представители военно-патриотических клубов и кадеты 1-го Московского кадетского корпуса.