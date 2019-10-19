Московские музеи пригласили детей с ОВЗ на «Инклюзивные экскурсии»

Москва, 19 октября. Новый сезон проекта «Инклюзивные экскурсии в музеи Москвы» стартовал в Музее современного искусства, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Проект начался в 2017 году, он ориентирован на людей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Как рассказала глава агентства «Мосгортур» Инна Голубева, организаторы подготовили экскурсии в Дарвиновский музей, в «Царицыно», Московский зоопарк для людей с ментальными особенностями.

Эта идея понравилась частным музеям, в том числе Музею русского импрессионизма, «Гараж». Его сотрудники адаптируют экспозиции для людей с ОВЗ, пишет «Вечерняя Москва».

В прошлом году столичные музеи посетили 126 детей с нарушением зрения и 148 детей с нарушением слуха.

Ранее сообщалось, что в российской столице с 2 по 30 ноября пройдет фестиваль кукольных театров. Организаторы мероприятия подготовили несколько постановок, рассчитанных на зрителей разного возраста.