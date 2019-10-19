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Станцию метро «Воронцовская» в Москве могут открыть раньше срока

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Станцию метро «Воронцовская» в Москве могут открыть раньше срока

Москва, 19 октября. Станцию «Воронцовская» Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро могут ввести ввести в эксплуатацию на год раньше, сообщил заммэра Москвы Марат Хуснуллин.

Новая станция может заработать в конце 2021 года. По словам чиновника, рабочие завершили строительство левого перегонного тоннеля между станциями «Воронцовская» и «Улица Новаторов».

Станция появится на территории промзоны «Воронцово». Ожидается, что ею будут пользоваться не менее 300 тысяч пассажиров в сутки, пишет РИАМО.

Дизайнеры выбрали космические мотивы для отделки вестибюлей в серых, оранжевых и черных тонах.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что новая БКЛ разгрузит Кольцевую линию и МЦК. Пассажиропоток центральных станций столичного метрополитена сократить на 15%.

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